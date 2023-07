Nach der bullishen Kursbewegung in der Vorwoche, welche den Bitcoin-Kurs zwischenzeitlich auf ein neues Jahreshoch bei 31.443 US-Dollar beförderte, gelang es der Käuferseite bisher nicht, eine Trendfolgebewegung gen Norden zu initiieren. Zwar wehrten die Bullen einen Abverkauf im Zuge der erneuten Bedenken der SEC über eine Bitcoin-Spot-ETF-Zulassung in der Vorwoche vorerst ab, jedoch scheint der BTC-Kurs zunehmend festgefahren. Während das Open-Interest der Bitcoin Futures laut Coinglass in den letzten Wochen weiter zunahm, ist die Aktivität am Spot-Markt zuletzt rückläufig. Die Kursbewegungen scheinen in den letzten Tagen somit mehrheitlich von Future-Tradern bestimmt zu sein, während Investoren sich am Spot Markt vorerst in Zurückhaltung üben. Obwohl Blackrock, ähnlich wie zuvor Fidelity, einen überarbeiteten Bitcoin-ETF-Antrag eingereicht hat, scheinen Bitcoin-Investoren aktuell lieber auf eine definitive Zusage durch die Security and Exchange Commission zu warten. Dass die Bitcoin-Dominanz nach einem bemerkenswerten Anstieg bis an den Widerstand bei 52,18 Prozent um zwei Prozent konsolidierte und Anleger die Seitwärtsphase bei Bitcoin für eine Umschichtung in den Altcoin-Sektor nutzten, bestätigt die abwartende Haltung der Anleger.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares BTC/USD auf Coinbase

Bitcoin: Bullishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bullishe Kursziele: 31.050/31.443 USD, 31.755 USD, 32.403/32.938 USD, 34.748/34.934 USD, 35.561 USD, 36.587/37.452 USD

Die Käuferseite biss sich in den letzten Tagen die Zähne in der Widerstandszone zwischen 31.050 US-Dollar und 31.443 US-Dollar aus. Kurzfristig kommt damit der gelbe Supportbereich zwischen 30.615 US-Dollar und 30.404 US-Dollar wieder in den Fokus. Hier findet sich die EMA200 im Stundenchart als erste wichtige Unterstützung. Solange Bitcoin nicht nachhaltig unter diese gleitende Durchschnittslinie abrutscht, bestehen weiterhin gute Chancen für einen erneuten Angriff des Käuferlagers. Auch ein temporärer Rücksetzer in Richtung des Kurstiefs vom vergangenen Freitag bei 29.417 US-Dollar wäre verkraftbar, um neuen Schwung für den nächsten Ausbruchsversuch zu holen.

Wenn der Bitcoin-Kurs dynamisch über das bisherige Jahreshoch ausbrechen kann, wartet bei 31.755 US-Dollar die nächste charttechnische Hürde. Wird dieses Kurslevel ebenfalls nachhaltig überwunden, kommt es im Zielbereich zwischen 32.403 US-Dollar und 32.938 US-Dollar zu einer Richtungsentscheidung. Gewinnmitnahmen durch die Käuferseite sind hier fest einzuplanen.

Dass die Käufer die Kraft haben, Bitcoin ohne einen Kursrücksetzer unmittelbar weiter gen Norden zu schicken, ist als unwahrscheinlich anzusehen. Erst wenn den Bullen ein nachhaltiger Ausbruch über massive rote Resistzone gelingt, wäre der Weg frei für eine Folgebewegung bis in den nächsten relevanten Zielbereich aus horizontalem Widerstand und 161er-Fibonacci-Extension der laufenden Bewegung zwischen 34.748 US-Dollar und 34.934 US-Dollar. Wird auch dieser Bereich ohne nennenswerte Rücksetzer zurückerobert, dürfte Bitcoin mittelfristig bis in die braune Widerstandszone zwischen 36.587 US-Dollar und 37.452 US-Dollar vordringen können.

Bitcoin: Bearishe Bitcoin-Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bearishe Kursziele: 30.615/30.404 USD, 30.060/29.847 USD, 29.433 USD, 29.185 USD, 28.529 USD, 28.063 USD, 27.560/27.187 USD, 26.809/26.657 USD, 26.311/26.074 USD, 25.351/24.748 USD

Ob es aktuell wirklich die Stärke der Bären ist, welche einen Anstieg in Richtung neuer Jahreshochs verhindert oder die Abstinenz der Bullenherde ist momentan nur schwer auszumachen. Die Verkäuferseite scheiterte in den letzten Tagen ebenfalls in ihrem Versuch, den BTC-Kurs zurück unter die gelbe Supportzone in Richtung der psychologischen 30.000 US-Dollar Marke abzuverkaufen. Ziel der Bären muss es jedoch sein, Bitcoin dynamisch unter die 29.847 US-Dollar in Richtung des Vorwochentiefs zu drücken.

Zwischen 29.433 US-Dollar und 29.185 US-Dollar findet sich der erste kurzfristige Zielbereich. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter den rosa Supportbereich würde das Chartbild zugunsten der Verkäufer drehen. Bricht Bitcoin per Tagesschluss unter diese Zone weg, rückt die Unterstützung aus Supertrend und EMA50 (orange) im Tageschart bei 28.529 US-Dollar in den Fokus. Wird das Hoch vom 29. Mai bei 28.473 US-Dollar unterschritten, ist spätestens bei 28.063 US-Dollar mit einer Richtungsentscheidung zu planen. Bereits hier dürften die Bullen wieder zur Stelle sein.

Gelingt ein Durchbruch gen Süden, weitet sich die Konsolidierung in Richtung der grünen Unterstützungszone zwischen 27.560 US-Dollar und 27.187 US-Dollar aus. Abermals ist in diesem Bereich mit deutlicher Gegenwehr der Käuferseite zu planen. Sollte der Bitcoin-Kurs wider Erwarten weiter Schwäche zeigen, könnte der BTC-Kurs bis in die alte Ausbruchszone zwischen 26.809 US-Dollar und 26.657 US-Dollar durchgereicht werden. Das maximale bearishe Kursziel in Form des lila Unterstützungsbereichs zwischen 26.311 US-Dollar und 26.074 US-Dollar wäre damit wieder zum Greifen nah. Hier verläuft aktuell auch der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (EMA200) (blau).

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI wie auch der MACD weisen im Tageschart zwar weiterhin Kaufsignale auf, wirken aber etwas überlauft. Eine Kurskonsolidierung wäre mit Blick auf die Indikatoren somit durchaus gesund. Sollte der RSI-Indikator im 4-Stundenchart zurück in die neutrale Zone zwischen 55 und 45 eintauchen und damit zurück auf neutral schalten, würde die Wahrscheinlichkeit einer Kurskonsolidierung bei Bitcoin weiter erhöhen.

Auf Wochenbasis weist der RSI-Indikator seit seinem bullishen Ausbruch gen Norden ein stabiles Kaufsignal auf und hat mit einem Wert von 63 auch noch Luft nach oben. Gleiches gilt für den MACD, der ebenfalls unverändert ein Logn-Signal aktiv hat.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,92 Euro.