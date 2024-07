Bitcoin (BTC) kann in den letzten Tagen zweistellig wachsen und seine Kursschwäche abschütteln. Welche Kursmarken nun relevant werden.

Bitcoin-Kurs: Jetzt sind die BTC-Bullen am Zug

In diesem Artikel erfährst du: Welche Kursziele nach der fulminanten Rückeroberung des EMA50 in den Anlegerfokus rücken

Wieso der Bitcoin-Kurs trotz bevorstehender Mt.Gox-Verkäufe bullish ist

Welches Supportlevel die Bitcoin-Bullen unbedingt verteidigen müssen, um einen erneuten Kursabrutscher zu unterbinden

Warum die Rede von Donald Trump auf der Bitcoin Konferenz in Nashville zum Zünglein an der Waage werden könnte

Nachdem der Bitcoin-Kurs zu Monatsbeginn mit 53.499 US-Dollar deutlich gen Süden abgerauscht war, erlebte die Krypto-Leitwährung in den letzten Handelstagen ein fulminantes Comeback und stieg innerhalb von zwölf Handelstagen um mehr als 20 Prozent gen Norden. Damit konnte der BTC-Kurs sämtliche Kursverluste seit 20. Juni egalisieren. Im Juli verbucht Bitcoin damit nun ein Kursplus von gut 3 Prozentpunkten und könnte sich damit in diesem historisch bullishen Handelsmonat trotz des Abverkaufs zum Monatsanfang an seiner Statistik orientieren.

Wie die Wahrscheinlichkeit für einen Folgeanstieg zurück in Richtung Jahreshochs zu stehen könnte und welche Kurslevels in den kommenden Tagen und Wochen relevant sein dürften, wird im Folgenden analysiert.

