Kursanalyse Bitcoin-Kurs: Diese Gründe sprechen für die erhoffte Trendwende

Der Kurs von Bitcoin (BTC) kann wichtige Kursmarken zurückerobern. Reicht das für eine bullishe Trendwende aus? Das sagt der Chart.

Stefan Lübeck
Ein goldenes Bitcoin-Symbol hebt sich vor einem Hintergrund aus grünen und roten Candlestick-Charts ab, die dynamische Bitcoin-Marktdaten hervorheben.

Beitragsbild: shutterstock

 | Kann Bitcoin die Kurserholung in eine neue nachhaltige Anstiegsbewegung umwandeln

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Entwicklung des BTC-Kurses weiterhin am seidenen Faden hängt
  • Wieso erst die Leitzinsentscheidung in der nächsten Handelswoche für eine Entscheidung sorgen dürfte
  • Welche Chartmarken auf der Ober- und Unterseite kurzfristig für Anleger relevant werden

Der Kurs der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) kann sich in den letzten sieben Handelstagen um weitere vier Prozentpunkte gen Norden vorarbeiten. Die Rückeroberung der Schlüsselmarke von 112.000 US-Dollar sorgte für einen zwischenzeitlichen Anstieg auf 114.754 US-Dollar. Diese Kursanalyse identifiziert die relevanten Chartmarken für die kommenden Wochen und thematisiert mögliche Risiken sowie Potenziale für die Krypto-Leitwährung.

