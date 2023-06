Der Bitcoin-Kurs wurde in den letzten Tagen in Mitleidenschaft gezogen. Die Ereignisse rund um Binance, Coinbase und die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Comission) sorgte für Turbulenzen am Krypto-Markt. Doch die kurzfristige Verunsicherung sollte nicht über langfristige Trends hinwegtäuschen: Summa summarum sieht es rund um Bitcoin und den Krypto-Markt gar nicht so schlecht aus.

Bitcoin schafft 48.000 Millionäre in 2023

Wie man Daten von bitinfocharts entnehmen kann, ist die Zahl an Krypto-Millionären allein in der ersten Jahreshälfte um 48.000 gestiegen. Zu Redaktionsschluss waren es 76.078, was einem Anstieg von 47.994 oder 170,89 Prozent gegenüber dem Stand vom 5. Januar entspricht.

Die Zahlen können jedoch täuschen. Krypto-Bestände können schließlich auf mehrere Wallets verteilt werden, die eigentliche Anzahl an “Bitcoin-Millionären” dürfte weit darunter liegen.

Es kommt auf die Perspektive an

Auch wenn der Blick auf die regulatorische Landschaft aktuell Zähneknirschen auslösen mag, hilft es, etwas herauszuzoomen. So ist der Bitcoin-Kurs von seinem Verlaufstief bei knapp 15.700 US-Dollar im Dezember 2022 um 65 Prozent angestiegen. Der aktuelle Bitcoin-Kurs beträgt 25.874,00 US-Dollar. In den letzten 24 Stunden ist er um 0,95 Prozent gefallen. Im Wochenverlauf verzeichnet er ein Minus von 3,91 Prozent. Innerhalb des vergangenen Monats ist der Kurs um 5,32 Prozent gefallen. Kurz um: So düster sieht es gar nicht aus.

Auch wirkt es derzeit so, als ob sich größtenteils “starke Hände” im Markt befinden. Wie etwa aktuelle Daten von Glassnode belegen, steigt die Anzahl an Bitcoin-Langzeit-Hodlern stetig an.

HODLing remains the primary market dynamic as steadfast HODLers remain resolute in the face of adversity, sending the #Bitcoin Supply Last Active Bands to new ATHs.



🔴 Supply Last Active 1+ Years: 68.4%

🟠 Supply Last Active 2+ Years: 55.5%

🟢 Supply Last Active 3+ Years: 40.1%… pic.twitter.com/VR2pRIQjmV — glassnode (@glassnode) June 12, 2023

Wie man dem Twitter-Post entnehmen kann, ist die Anzahl an Wallets, die ihre Bitcoin trotz allem halten, auf ihrem aktuellen Allzeithoch.