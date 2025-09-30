App herunterladen
Rendite-Entwicklung für BTC und Aktien Bitcoin kaufen Ende September, verkaufen im Mai: Geht diese Börsenweisheit auf?

An der Börse gilt die Faustregel, dass sich für Anleger meist Ende September eine gute Kaufgelegenheit bietet, während der Mai der optimale Verkaufszeitpunkt ist. Können sich auch Käufer von Bitcoin darauf verlassen? Ein Faktencheck.

Steffen Guthardt
Bitcoin-Kurs113,259.00 $-0.72 %
Beitragsbild: Shutterstock

 Ist jetzt der beste Zeitpunkt Bitcoin zu kaufen?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie erfolgreich Käufer von Aktien mit der Börsenweisheit sind
  • Welche Rendite Bitcoin-Anleger nach dieser Faustformel erzielen können
  • Ob die Sommermonate wirklich so viel schlechter zum Investieren geeignet sind
  • Warum BTC-Hodler ihre Strategie nicht verändern müssen

“Sell in May and go away. But remember to come back in September“, zählt zu den bekanntesten Börsenweisheiten, auf die viele Käufer von Aktien seit Jahrzehnten vertrauen. Sie besagt, dass nach den meist bärischen Sommermonaten ab Ende September die Bullen das Kommando übernehmen und in der Folge eine große Rallye beginnt. Acht Monate später, etwa Ende Mai, soll sich jedoch eine Trendwende vollziehen und die Kurse wieder fallen. Doch stimmt das wirklich? Und können sich Anleger auch beim Bitcoin kaufen einfach an diese Regel halten, um regelmäßige Gewinne zu erzielen? Die historischen Daten sprechen eine klare Sprache.

