In diesem Artikel erfährst du: Warum die Kursentwicklung bei Bitcoin in kommenden Wochen weiter volatil bleiben dürfte

Weshalb eine weitere Zuspitzung des US-Handelskriegs zu neuen Verwerfungen an die Finanzmärkten führen könnte

Welche Widerstandsmarken für einen nachhaltigen Befreiungsschlag überwunden werden müssen

Bitcoin (BTC) konnte sich in den letzten 24 Handelsstunden temporär über die Marke von 80.000 US-Dollar erholen und sich damit etwas von seinen Verlaufstiefs um 74.500 US-Dollar lösen. Die Kryptowährung profitierte dabei von einem historischen Kursanstieg am US-Aktienmarkt. Trotz des gestrigen Kurssprungs ist weiterhin Vorsicht geboten. Die Nachricht über weitere Zollerhöhungen auf chinesische Importwaren, sorgte in den letzten Handelsstunden für erneuten Abgabedruck an den Finanzmärkten. Aus charttechnischer Sicht muss der Widerstandsbereich um die 200-Tage-Linie zwischen 83.881 US-Dollar und 85.790 US-Dollar nachhaltig zurückerobert werden bevor kurzfristig Entwarnung gegeben werden kann. Jede negative Entwicklung im anhaltenden Zollstreit dürften jedoch zu neuen Kurskapriolen an den Finanzmärkten führen. Welche Chartmarken für Anleger in den kommenden Wochen relevant sein könnten, zeigt diese Chartanalyse.

