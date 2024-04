In diesem Artikel erfährst du: Wieso es nie zu spät ist, in Bitcoin zu investieren

Was führende Krypto-Analysten zum BTC-Kurswachstum sagen

Wieso der Bitcoin-Bullenmarkt gerade erst begonnen hat

Wieso 600.000 US-Dollar pro Bitcoin realistisch sind

Es ist schon paradox: Wer vor 10 Jahren auf Bitcoin stieß, hat in aller Regel abgewunken. Über 500 US-Dollar für eine Einheit von “Magic Internet Money” hat sich für die allermeisten nach exorbitant viel Geld angefühlt. Zurückblickend betrachtet, muss man sagen: War es nicht.

Ähnliches treibt Investor:innen heute um. Wer einen ganzen Coin sein Eigen nennen möchte, muss richtig tief in die Tasche greifen. In anderen Worten: Wann auch immer man auf Bitcoin stößt, es fühlt sich zu teuer an. Das Gefühl, zu spät zur Party gekommen zu sein, schwingt im Kryptospace immer mit. Viele hält es davon ab, jemals zu investieren. Das ist ein Fehler.

Bitcoin: Ein Asset von Weltrang