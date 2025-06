Die Aktienkurse vieler Miner stehen im Keller, obwohl Bitcoin nahe dem Allzeithoch notiert. Warum das so ist und wieso KI-Rechenzentren in Zukunft eine Rolle spielen, erklärt der Miner Hive im Interview mit BTC-ECHO.

In diesem Artikel erfährst du: Warum Hive trotz sinkender Aktienkurse langfristig auf Bitcoin setzt und wie KI-Rechenzentren als zweites Standbein für stabile Einnahmen sorgen sollen

Welche geopolitischen und klimatischen Vorteile Hive in Paraguay, Kanada und Schweden gezielt für profitables Mining nutzt

Wie das Unternehmen seine Hashrate im Jahr 2025 vervierfachen will – mit ehrgeizigen Expansionsplänen und grüner Energie

Welche Bitcoin-Kursziele Hive bis 2025 und 2030 prognostiziert – und warum staatliche Unterstützung ein Gamechanger sein könnte

Die Mining-Industrie ist im Umbruch: Neben Bitcoin setzen viele Unternehmen auch auf KI-Rechenzentren und wollen sich von zyklischen Risiken emanzipieren. Das soll auch dabei helfen, die Aktienkurse in Bitcoin-Bärenmärkten zu stabilisieren. Denn: Derzeit kämpfen viele börsennotierte Miner mit großen Kursverlusten. Auf der Bitcoin 2025 in Las Vegas haben wir mit Nathan Fast gesprochen. Der Director of Marketing and Branding beim Miner Hive erklärt uns, wie sich das Mining-Unternehmen gegen Krisen schützt, warum KI-Rechenzentren in Mode sind und wo der Bitcoin-Kurs im Jahr 2030 stehen könnte.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.