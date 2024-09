Sebastian Frank ist Inhaber und Küchenchef des Restaurants Horváth, des ersten Zwei-Sterne-Restaurants der Welt, das Bitcoin akzeptiert. Wir haben Frank in seinem Restaurant besucht.

In diesem Artikel erfährst du: Wie Küchenchef Sebastian Frank zum Bitcoiner wurde

Wie Bitcoin sein Kochen verändert hat

Was eine "emanzipierte Gemüseküche" ist

Wieso die Inflation insbesondere der Fine-Dining-Szene zu schaffen macht

Der Guide Michelin listet derzeit nur fünf Restaurants in Berlin, die zwei der begehrten Michelin-Sterne führen dürfen. Eines ist das Restaurant Horváth am Paul-Lincke-Ufer in Kreuzberg. Zwischen Kotti und Landwehrkanal serviert Frank seine Kost, die er als “emanzipierte Gemüseküche” bezeichnet. Neben dem Kochen frönt der gebürtige Niederösterreicher jüngst einer neuen Leidenschaft: Bitcoin.

Das Horváth ist das erste Zwei-Sterne-Restaurant der Welt, das Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert. Wieso sich Sebastian Frank für diesen Weg entschieden hat, schildert er im Interview.

BTC-ECHO: Du kommst eigentlich aus Niederösterreich. Was hat dich nach Berlin verschlagen?

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden