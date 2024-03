Die Gewässer der Bitcoin Blockchain sind tief. In ihnen tummeln sich so manche Meeresbewohner: Shrimps, Fische, Haie – und Wale. Als letztere klassifiziert der On-Chain-Datendienst Glassnode Investor:innen mit über 1.000 Bitcoin (BTC) in der digitalen Brieftasche.

Auch im Bitcoin Space lohnt sich Whale Watching. Denn die Tiefseebewohner gelten als absolute Profis der Trenderkennung. Ziehen Wale ihre Coins von den Börsen ab, gilt das als tendenziell bullish – und umgekehrt.

Anfang März stiegen die Transaktionen von Wal-Wallets auf die Konten der Exchanges deutlich an – kurz darauf brach BTC um mehrere tausend US-Dollar ein.

So viele BTC pro Tag fließen von Wal-Wallets auf Börsen-Konten. Quelle: Glassnode

Auffällig waren in diesem Zusammenhang auch zwei Wallets im Zusammenhang mit Binance. An jeweils zwei Tagen wurden 4.000 BTC auf Hot Wallets der Krypto-Börse verschoben. Und beide Male sackte der Kurs daraufhin ab. Möglich, dass die BTC-Millionäre ihre Coins in Erwartung fallender Kurse vorsorglich ausgecasht hatten.

Bitcoin-Wale: Korrelation oder Kausalität?

Inwieweit die Walgesänge tatsächlich ursächlich für die jüngsten Kursbewegungen waren oder nur eine Trendkorrelation darstellen, lässt sich nicht abschließend klären.

Dennoch sind die anhaltenden Wal-Bewegungen ein klares Zeichen der vorherrschenden Volatilität am Markt. Zuletzt war Bitcoin deutlich eingebrochen. Mit 8,4 Prozent verbuchte die Kryptowährung Nr. 1 einen so deutlichen Rückgang, wie seit dem FTX-Debakel nicht mehr.

Insgesamt ist die Walaktivität, gemessen an den derzeitigen Kursständen, noch recht gering. Das schreibt die Analyseplattform Kaiko.

Wie weit korrigiert Bitcoin noch? Ist der BTC-Markt nach wie vor überhitzt? In unserem aktuellen Bitcoin Report “Nach Bitcoin-Überhitzung: Wie weit korrigiert BTC?” haben wir Daten und Statistiken zusammengetragen, die dir bei der Orientierung in diesem dynamischen Marktumfeld helfen können.