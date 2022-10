Obwohl DeFi in erster Linie auf Smart-Contract-Plattformen wie Ethereum basiert, kann man auch mit Bitcoin in dem Bereich investieren.

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 400 Milliarden US-Dollar ist Bitcoin fast doppelt so groß wie Ethereum. Und wenngleich sich Ethereum als Smart-Contract-Plattform besonders gut für den Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi) eignet, kann auch mit Bitcoin in der Sparte Geld verdient werden. Das funktioniert zum Beispiel über sogenannte Wrappen Token, durch die Anleger BTC in DeFi-Protokollen auf anderen Blockchains verwenden können.

