Neben Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. gibt es auch traditionelle Finanzprodukte, die den Kryptomarkt abbilden. So haben ausgewählte Wertpapiere performt.

In unserem Marktüberblick zum Herbst 2023 werden neben börsengehandelten Blockchain-Aktien-ETFs und Krypto-Basket-ETPs auch erstmals Bitcoin-ETPs berücksichtigt. Dazu wurden fünf dieser börsengehandelten Bitcoin-Tracker ausgewählt, die im Unterschied zu ETFs ein Emittentenrisiko beinhalten, aber auch anders als ein Korb von mehreren Kryptowährungen ausschließlich den Kurs von Bitcoin gegenüber dem US-Dollar nachbilden. Zwei Emittenten dieser hier aufgeführten Bitcoin-ETPs haben ihren Sitz auf der Kanalinsel Jersey, die übrigen drei Emittenten sind in Deutschland, der Schweiz und in Liechtenstein beheimatet.

Der Tracker “ETC Group Physical Bitcoin” mit der ISIN DE000A27Z304 ist aktuell der volumenstärkste und am häufigsten auf XETRA gehandelte Bitcoin-Tracker. Im September 2023 wurden beispielsweise in Frankfurt dessen Anteile im Wert von über 105 Millionen Euro börslich gehandelt. Trotz seiner Liquidität zählt dieser Tracker im aktuellen Ein-Jahres-Vergleich aber nicht zu den Performance-Spitzenreitern. Die Bitcoin-Produkte von WisdomTree, VanEck und CoinShares liegen aktuell (Stand: 20.10.23) bei der Ein-Jahres-Performance von rund + 41 Prozent mit je mehr als einem Prozentpunkt vor dem ETC Group-Produkt. Dessen jährliche Verwaltungskosten betragen 2 Prozent p. a. Damit ist er der teuerste Bitcoin-Tracker in unserer Vergleichsgruppe.

Krypto-Basket-ETPs schwanken stärker als Bitcoin

In diesem Vergleich werden nur insgesamt drei Krypto-Basket-ETPs untersucht, da zwei zum Jahresanfang neu lancierte Baskets bis dato fast keine Anlegergelder einsammeln konnten und somit in dieser Übersicht irrelevant sind.

Die drei noch berücksichtigten Krypto-Basket-ETPs von 21Shares, der Seba Bank und VanEck nutzen unterschiedliche Indexmethodiken. Sie investieren in jeweils rund ein halbes Dutzend unterschiedliche Kryptowährungen. Bitcoin (BTC) dominiert mit einem Anteil zwischen 30 und 60 Prozent diese Krypto-Körbe. Während der Kurs von Bitcoin im Sommer – gemessen an der Ein-Jahres-Volatilität – mit rund 43 Prozent pro Jahr und aktuell mit rund 47 Prozent pro Jahr schwankt, ist derzeit beispielsweise der nicht nach Marktkapitalisierung zusammengestellte Seba Crypto Basket ETP mit einer Schwankungsbreite von rund 62 Prozent pro Jahr deutlich schwankungsintensiver.

Anleger sollten also berücksichtigen, dass Krypto-Körbe, je nach Zusammenstellung des zugrundliegenden Index, sogar deutlich stärker als der Bitcoin-Kurs schwanken können. Es ist offensichtlich, dass die Portfolio-Theorie für verzinsliche Wertpapiere und Aktien nicht bei Krypto-Körben zutrifft, die neben Bitcoin und Ethereum häufig auch weitere drei bis sechs “alternative” Kryptowährungen berücksichtigen.

Performance-Hochs für alle drei Kategorien

Erfreulich ist für viele Anleger, dass alle drei hier berücksichtigen Produktkategorien – also Bitcoin-Tracker-ETPs, Krypto-Basket-ETPs und Krypto-Aktien-ETFs – im laufenden Kalenderjahr bis einschließlich 20.10.23 ein deutliches Kursplus aufweisen. Die Bitcoin-Tracker-ETPs legten fast alle nahezu 80 Prozent im Börsenkurs zu. Performance-Spitzenreiter im bisherigen Jahresverlauf ist aber der mit nur 20 Aktien sehr konzentriert zusammengestellte Krypto-Aktien-ETF “Crypto and Blockchain Innovators” des Anbieters VanEck. Dieser Krypto-Aktien-ETF legte im bisherigen Jahr im Börsenkurs schon fast 89 Prozent zu.

Anleger sollten allerdings berücksichtigen, dass die diesem ETF zugrunde liegenden Aktien überwiegend sogenannte Mikro-Caps sind. Diese sind sehr niedrig kapitalisierte Aktien, deren Liquidität zudem äußerst gering ist. Dies erklärt, warum der Spread dieses Krypto-Aktien-ETFs, also die Differenz zwischen An- und Verkaufskurs im Börsenhandel, im Schnitt deutlich mehr als 1 Prozent beträgt. Tendenziell lässt sich feststellen, dass die hier betrachteten Krypto-Basket-ETPs und Krypto-Aktien-ETFs als Produktgruppen im Vergleich zu den fünf Bitcoin-Tracker-ETPs deutlich größere “Spread-Kosten” im Börsenhandel aufweisen.

Bitcoin-ETPs und Blockchain-Aktien-ETFs kombinieren?

Für spekulativ orientierte und risikofreudige Anleger, die Kursschwankungen auf Jahressicht von mehr als das Dreifache im Vergleich zu MSCI World ETFs akzeptieren und die börsennotiert in Bitcoin und Co. investieren möchten, könnten sich die Kombination eines liquiden Bitcoin-Tracker-ETPs mit einem Blockchain-Aktien-ETF anschauen. Dies könnte potenziell zumindest ein besseres Chancen-Risiko-Verhältnis als Krypto-Basket-ETPs bieten.

Außerdem könnte durch den Durchschnittskosten-Effekt bei Investitionen über Sparpläne die erheblichen Kursschwankungen dieser sehr fokussierten Blockchain-Aktien-ETFs gegenüber herkömmlichen Aktien-ETFs zumindest etwas geglättet werden, ohne auf das Performance-Potenzial der Blockchain-Technologie zu verzichten.

Über

Dr. Markus Thomas ist Inhaber und Geschäftsführer von XENIX. Das Unternehmen ist Anbieter von qualitativen ETF-Ratings, Herausgeber der XENIX ETF AWARDS und Veranstalter der XENIX ETF DAYS 2024 in Berlin.

Disclaimer: Die hier beschriebenen Bitcoin-ETPs und Krypto-Basket-ETPs sind komplexe Indexprodukte, die schwer zu verstehen sein können, selbst für informierte und im Börsenhandel erfahrene Privatanleger. Die hier beschriebenen ETFs mit dem Anlagefokus Blockchain- bzw. Digital-Assets-Aktien sind indexbasierte Anlageprodukte, deren Kurse überdurchschnittlich stark schwanken können. Die Wertentwicklung der Vergangenheit erlaubt keinen Rückschluss auf zukünftige Anlageergebnisse. Copyright XENIX®, alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 01.11.2023.