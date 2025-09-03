In diesem Artikel erfährst du:
- Warum sich die Bitcoin-Korrektur trotz aktueller Kurserholung im September fortsetzen könnte
- Wieso Bitcoin Spot-ETF Zuflüsse ein Indikator für eine Trendwende darstellen könnten
- Welche Kursmarken auf der Ober- und Unterseite in diesem Handelsmonat relevant werden dürften
Der Kurs der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) versucht seit Wochenbeginn einen Boden auszubilden. Nachdem der wichtige Unterstützungsbereich um 108.000 US-Dollar wiederholt verteidigt werden konnte, versuchen die Bullen nun die Schlüsselmarke von 112.000 US-Dollar zurückzuerobern. Wieso eine nachhaltige Rückeroberung dieses Kursniveaus frisches Kurspotential bieten könnte und welche Widerstandsmarken in der Folge relevant werden dürften.
Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Inkl. Gratis Prämie im Wert von bis zu 69,- EUR (Bitcoin-Miner, Steuertool, Sammlermünze, Wallet)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Sky
0.071738 $
-4.56%
World Liberty Financial
0.220662 $
-3.26%
Flare
0.020486 $
-1.97%
POL (ex-MATIC)
0.282995 $
-1.34%
LEO Token
9.50 $
-0.59%
sUSDS
1.07 $
-0.09%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
0.999745 $
-0.04%
USDS
0.999518 $
-0.03%
Dai
0.999338 $
-0.03%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
1.00 $
0.00%
Das könnte dich auch interessieren
Tokenisierung schreitet voranOndo Finance: Bitget bietet Handel mit über 100 tokenisierten Assets an
World Liberty Financial sorgt für FuroreKrypto-Trader macht 250 Millionen US-Dollar Gewinn mit Trump-Token