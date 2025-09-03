App herunterladen
Kursanalyse Bitcoin: Erfolgreicher Turnaround oder lediglich technische Kurserholung

Der Kurs von Bitcoin (BTC) kann sich zuletzt von seinem Monatstief lösen. Ist die Korrektur damit beendet oder ist der Kursanstieg lediglich eine Zwischenerholung? Welche Chartmarken nun für Anleger relevant werden, verrät die neuste Kursanalyse.

Stefan Lübeck
Ein Stapel Bitcoin-Münzen liegt vor einem Bildschirm, der ein Finanzdiagramm mit roten und blauen Linien anzeigt und die volatile Kursbewegung von Bitcoin verdeutlicht.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Kurs von Bitcoin (BTC) kann sich aktuell von seinem Verlaufstief gen Norden absetzen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum sich die Bitcoin-Korrektur trotz aktueller Kurserholung im September fortsetzen könnte
  • Wieso Bitcoin Spot-ETF Zuflüsse ein Indikator für eine Trendwende darstellen könnten
  • Welche Kursmarken auf der Ober- und Unterseite in diesem Handelsmonat relevant werden dürften

Der Kurs der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) versucht seit Wochenbeginn einen Boden auszubilden. Nachdem der wichtige Unterstützungsbereich um 108.000 US-Dollar wiederholt verteidigt werden konnte, versuchen die Bullen nun die Schlüsselmarke von 112.000 US-Dollar zurückzuerobern. Wieso eine nachhaltige Rückeroberung dieses Kursniveaus frisches Kurspotential bieten könnte und welche Widerstandsmarken in der Folge relevant werden dürften.

