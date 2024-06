In diesem Artikel erfährst du: Welche Bitcoin-Kursmarken nach dem Abverkauf nun zwigend verteidigt werden müssen

Wieso die Bitcoin deutscher Behörden und von Mt. Gox eine zentrale Rolle für die Kursentwicklung in den kommenden Woche spielen

Welches Widerstandslevel die Bitcoin-Bullen zeitnah zurückerobern sollten um das Chartbild wieder aufzuhellen

Der Kurs der Krypto-Leitwährung Bitcoin blickt auf schwache Handelstage mit deutlichen Kursabschlägen zurück. Im Wochenvergleich taxiert der BTC-Kurs aktuell gut sechs Prozent leichter, zwischenzeitlich hatte das Kursminus am gestrigen Montagabend sogar mehr als zehn Prozentpunkte betragen. In der Spitze rutschte der Kurs auf den tiefsten Stand seit dem 2. Mai ab. Mit 58.414 US-Dollar konnten die Bullen erst im Bereich des Tagesschlusskurses von Anfang Mai eine Gegenbewegung initiieren. Der herbe Abverkauf folgte auf einen erneuten Rückfall unter die wichtige charttechnische Marke bei 64.517 US-Dollar. Die anhaltende Stärke des US-Dollarindex (DXY) gepaart mit einer zweistelligen Kurskorrektur des Chip-Giganten Nvidia sorgte für signifikante Abverkäufe vieler risikobehafteter Assets, was auch den Kryptomarkt in Mitleidenschaft zog. Trotz der gestrigen primär technisch bedingten Gegenreaktion wirkt das Chartbild zunehmend fragil.

