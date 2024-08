So gefährdeten Bugs die Blockchain

In diesem Artikel erfährst du: Wie durch einen Bug plötzlich 184 Milliarden BTC existierten

Das es bei Bitcoin immer wieder Bugs gab

Wie sich der kritische Fehler 2018 fast wiederholte

Das Bitcoin auch menschliche Eingriffe braucht

Ein kleiner Fehler im Code und plötzlich gibt es 184 Milliarden Bitcoin zu viel. Eines der wichtigsten Versprechen der größten Kryptowährung der Welt – ihre Begrenzung auf 21 Millionen BTC – scheint ausgehebelt. In der Community herrscht Krisenstimmung. Der sogenannte “Overflow Value Accident” vor genau 14 Jahren wird einer der schwerwiegendsten Vorfälle in der Geschichte des digitalen Goldes. Und ein Mahnmal dafür, dass das Netzwerk, das die Welt mit Mathematik retten soll, immer auch das wachende Auge der Menschen braucht. Es ist nicht das einzige Mal, dass Bitcoin wegen eines kritischen Bugs gefährdet ist.

