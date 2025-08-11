Den BlackRock-Bitcoin-ETF nennt Dr. André Dragosch einen Ritterschlag. Wieso der erfolgreichste Indexfonds der Börsengeschichte alles geändert hat, erklärt der Analyst im Interview mit BTC-ECHO.

In diesem Artikel erfährst du: Warum klassische Halving-Zyklen ausgedient haben könnten und welche neuen Preistreiber wichtiger werden

Mit welchem Modell Bitwise den fairen Bitcoin-Wert berechnet – inklusive Jahresrendite von 50 Prozent

Weshalb immer mehr Unternehmen BTC als Treasury-Asset entdecken und welche Strategien dahinterstecken

Dr. André Dragosch ist Autor des kürzlich erschienenen Bitcoin-Explainers “Exponential Gold”, Head of Research bei Bitwise Europe – und für seine fundierten Analysen des Krypto-Marktes bekannt. Auf der BTC-Prague haben wir mit André Dragosch über die Implikationen des Bitcoin-Spot-ETFs, Kursmodelle und seine Prognosen für den Bitcoin-Kurs bis Jahresende gesprochen.

BTC-ECHO: Viele Marktbeobachter sprechen von einem “ETF‑Moment”, seit BlackRock einen Spot‑Bitcoin‑ETF aufgelegt hat. Wie hat das deine Gespräche mit institutionellen Anlegern verändert?

