Dr. André Dragosch im Interview “Ich traue Bitcoin durchschnittlich 50 Prozent Rendite pro Jahr zu”

Den BlackRock-Bitcoin-ETF nennt Dr. André Dragosch einen Ritterschlag. Wieso der erfolgreichste Indexfonds der Börsengeschichte alles geändert hat, erklärt der Analyst im Interview mit BTC-ECHO.

David Scheider
Dr. André Dragosch mit dunklem Haar und Spitzbart, der eine Anzugsjacke und ein weißes Hemd trägt, posiert vor einem schlichten hellen Hintergrund und strahlt die ruhige Zuversicht eines Bitcoin-Enthusiasten aus.

Beitragsbild: André Dragosch

 | Als Autor von "Exponential Gold" hat sich Dr. André Dragosch in der Bitcoin-Szene einen Namen gemacht

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum klassische Halving-Zyklen ausgedient haben könnten und welche neuen Preistreiber wichtiger werden
  • Mit welchem Modell Bitwise den fairen Bitcoin-Wert berechnet – inklusive Jahresrendite von 50 Prozent
  • Weshalb immer mehr Unternehmen BTC als Treasury-Asset entdecken und welche Strategien dahinterstecken

Dr. André Dragosch ist Autor des kürzlich erschienenen Bitcoin-Explainers “Exponential Gold”, Head of Research bei Bitwise Europe – und für seine fundierten Analysen des Krypto-Marktes bekannt. Auf der BTC-Prague haben wir mit André Dragosch über die Implikationen des Bitcoin-Spot-ETFs, Kursmodelle und seine Prognosen für den Bitcoin-Kurs bis Jahresende gesprochen.

BTC-ECHO: Viele Marktbeobachter sprechen von einem “ETF‑Moment”, seit BlackRock einen Spot‑Bitcoin‑ETF aufgelegt hat. Wie hat das deine Gespräche mit institutionellen Anlegern verändert?

