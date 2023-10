Der Bitcoin-Kurs kann im 7-Tage-Vergleich ein Plus von rund 10 Prozent verbuchen – die beste Woche seit über vier Monaten. Auch der heutige Montagmorgen startete positiv. So wies der Bitcoin-Kurs im Tagesvergleich ein Plus von 4 Prozent auf, in der Nacht erreichte Bitcoin sogar die 31.000-US-Dollar-Marke, war damit nur noch 500 US-Dollar vom Jahreshoch entfernt. Genau dort liegt der letzte große Widerstand, der Bitcoin im Bärenmarkt hält. Fällt die Marke von 31.500 US-Dollar, könnte Bitcoin Kurs auf 40.000 US-Dollar nehmen.

Spannend wird jetzt, ob sich Bitcoin über der 30.000-US-Dollar-Marke halten kann. Es ist davon auszugehen, dass dieser Bereich vorerst nicht verlassen wird, bevor sich die Krypto-Investoren dann erneut in Richtung 31.600 US-Dollar aufmachen.

Bitcoin-Kurs: Wichtige Supports und Widerstände

Supportmarken: 30.200 / 30.000 US-Dollar

Widerstandsmarken: 30.900 / 31.500 US-Dollar

Alle Details im Video:

Über

Bastian Keller agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading”, mit mehr als 36.500 Abonnenten.

Neben seinem YouTube-Kanal hat er bereits eine Community mit mehr als 4.000 aktiven Mitgliedern aufgebaut. Diese bietet sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Händlern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auf ein professionelles Niveau zu verbessern. Im Fokus steht dabei das langfristig profitable Agieren auf dem Markt, unabhängig von ihrem Standort.