In diesem Artikel erfährst du:
- Was einen Bitcoin-Bären von einem -Bullen unterscheidet
- Wie Bitcoin-Bären ihre kritische Haltung begründen
- Welche prominenten Unterstützer Bitcoin-Bären haben
- Wie Bären investieren und gegen die Bullen wetten können
Während Bitcoin-Maxis und überzeugte Bullen von BTC als digitalem Gold und Inflationsschutz schwärmen, sehen Kritiker inzwischen eine massive Überbewertung für die Kryptowährung. Gehört man zu jener Gruppe, die die aktuellen Bitcoin-Kurse von 120.000 US-Dollar und mehr für völlig übertrieben hält? Dann sollte man dazu stehen und sich konsequent als Bitcoin-Bär positionieren. Die folgenden 5 Schritte erklären, wie man ein kritisches Mindset gegenüber Bitcoin stärkt, Kapital in alternative Investments streut und im Bitcoin-Bärenmarkt gezielt Profite erzielt.
