Gegen den Kryptomarkt wetten Bitcoin-Bären: So positionierst du dich erfolgreich gegen BTC

Bitcoin-Bullen haben derzeit den Erfolg auf ihrer Seite. Gehört man jedoch zu den Bären, die BTC kritisch sehen, helfen diese Investment-Strategien weiter.

Steffen Guthardt
Bitcoin-Bullen haben derzeit den Erfolg auf ihrer Seite. Gehört man jedoch zu den Bären, die BTC kritisch sehen, helfen diese Investment-Strategien weiter.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin-Bullen haben derzeit die Oberhand. Doch die Bären lauern auf die nächste Korrektur.

In diesem Artikel erfährst du:

  • Was einen Bitcoin-Bären von einem -Bullen unterscheidet
  • Wie Bitcoin-Bären ihre kritische Haltung begründen
  • Welche prominenten Unterstützer Bitcoin-Bären haben
  • Wie Bären investieren und gegen die Bullen wetten können

Während Bitcoin-Maxis und überzeugte Bullen von BTC als digitalem Gold und Inflationsschutz schwärmen, sehen Kritiker inzwischen eine massive Überbewertung für die Kryptowährung. Gehört man zu jener Gruppe, die die aktuellen Bitcoin-Kurse von 120.000 US-Dollar und mehr für völlig übertrieben hält? Dann sollte man dazu stehen und sich konsequent als Bitcoin-Bär positionieren. Die folgenden 5 Schritte erklären, wie man ein kritisches Mindset gegenüber Bitcoin stärkt, Kapital in alternative Investments streut und im Bitcoin-Bärenmarkt gezielt Profite erzielt.

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
