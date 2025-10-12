App herunterladen
Verkaufen oder hodln? Bitcoin auf Rekordniveau: Jetzt Gewinne mitnehmen – oder warten?

Der Bitcoin-Kurs hat im Oktober ein neues Allzeithoch erreicht. Der perfekte Zeitpunkt, um Gewinne zu nehmen? Was jetzt für und gegen den Verkauf spricht.

Steffen Guthardt
Beitragsbild: Shutterstock

Beitragsbild: Shutterstock

 | Nach dem jüngsten Allzeithoch könnte ein BTC-Verkauf verlockend sein

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wieso es noch nie so attaktiv war Bitcoin zu verkaufen
  • Warum du jetzt mit einem Bärenmarkt rechnen solltest
  • Weshalb die KI den BTC-Preis für fast ausgereizt hält
  • Welche Signale klar für eine Fortsetzung der Rallye sprechen
  • Warum dieser Zyklus wie kein anderer zuvor sein könnte

Bitcoin ist fulminant in den “Uptober” gestartet und hat bereits zu Monatsbeginn eine neue historische Bestmarke erreicht. Am 6. Oktober stieg die Krypto-Leitwährung auf ein neues Allzeithoch über der Marke von 126.000 US-Dollar, eine Wertsteigerung von rund 100 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Anleger von Bitcoin stehen nun vor der Frage, wie sie auf die jüngste Preisentwicklung reagieren sollen. Ist es jetzt an der Zeit zu verkaufen oder würde dies den Verzicht auf weitere Kursgewinne bedeuten? Diese Punkte sind zu beachten.

