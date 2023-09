Die Käuferseite hat weiterhin das Nachsehen. Jeder Versuch einer bullishen Gegenbewegung wurde von der Verkäuferseite im Keim erstickt. Im Vormonat August tendierte die drittgrößte Kryptowährung um weitere 10 Prozentpunkte gen Süden und verlor damit 3,8 Milliarden an Marktkapitalisierung. Der Kurs des Binance-Token BNB ist unverändert in einer Korrektur gefangen und rutschte Ende August kurzfristig auf ein neues Jahrestief bei 203 US-Dollar ab. Die in der letzten Kursanalyse vom 11. Juli thematisierte Gefahr einer bearishen Trendausweitung hat sich vorerst bewahrheitet. Unter anderem scheinen anhaltende regulatorische und juristische Probleme in den USA sowie eine mögliche Umgehung von Sanktionen bei der Bereitstellung seiner Dienste in Russland sich zunehmend negativ auf die Kursentwicklung der börseneigenen Blockchain auszuwirken. Auch charttechnische betrachtet scheint der BNB-Kurs zunehmend angeschlagen.

Die bearishe Auflösung der Flaggenformation am 16. August hat Spuren hinterlassen und ließ den Kurs in der Folge um 13 Prozent korrigieren. Zwar erholte sich der Kurs des Binance Coin im Zuge der positiven News rund um den Punktsieg von Grayscale gegen die SEC kurzzeitig um 16 Prozent, konnte den multiplen Widerstandsbereich um 230 US-Dollar jedoch bisher nicht zurückerobern. Aktuell handelt BNB mit 215 US-Dollar wieder unterhalb des markanten Verlaufstiefs vom 12. Juni von 220 US-Dollar. Kann BNB sich noch retten? Alle relevanten Chartmarken im Folgenden.

