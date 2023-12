Während viele Kryptowährungen eine regelrechte Rallye in den vergangenen Monaten hingelegt haben, hat der Binance Coin (BNB) nur rund 15 Prozent in den vergangen 30 Tagen zulegen können. Die Folge: Gemäß Marktkapitalisierung steht BNB nur noch auf Platz fünf und wurde vor wenigen Tagen von Solana überholt. Die Stimmen, dass Binance seine Position als Nr. 1 Kryptobörse in diesem Krypto-Zyklus nicht mehr halten kann, werden lauter. In diesem Artikel geht es daher um unter anderem folgende Aspekte:

Inwiefern der neue CEO Richard Teng die Börse zum Erfolg führen kann

Wie sich die Marktanteile von Binance gegenüber Konkurrenten wie Coinbase entwickeln dürften

Warum Binance mit MetaFi ein eigenes Narrativ mit Hype-Potential besitzt

Wie stark der BNB-Kurs vom Unternehmen Binance abhängt

Wie wettbewerbsfähig die BNB Chain gegenüber anderen Layer-1-Blockchains ist

Richard Teng: Der CEO, den Binance braucht?