Wegen KI drängender denn je: So arbeiten Kryptowährungen am bedingungslosen Grundeinkommen. Und warum sie leider oft noch enttäuschen.

In diesem Artikel erfährst du: Eine kurze Ideengeschichte des bedinungslosen Grundeinkommens

Warum Kryptowährungen sich dafür besonders eignen

Welche Projekte es bisher gibt und was sie ausmacht

Die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens ist hunderte von Jahre alt. Und erwacht seit einiger Zeit zu neuem Leben, auch dank der Blockchain. Verschiedene Projekte im Krypto-Space experimentieren mit der Vorstellung, Wohlstand in Form eines kleinen Einkommens an Menschen zu verteilen, oft an unterprivilegierte Bevölkerungsgruppen. Glaubt man Technologen wie dem US-Amerikaner Andrew Yang, dann eignen sich Kryptowährungen besonders gut dafür. Besonders bekannt, aber auch umstritten, ist Worldcoin, die Initiative von OpenAI-Mitgründer Sam Altman. Wir stellen hier die wichtigsten Projekte für ein bedingungsloses Grundeinkommen mit Krypto vor, auch abseits von Worldcoin. Eines davon ist tatsächlich die größte Initiative der Welt.

