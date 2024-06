Das Chang-Upgrade steht kurz bevor: Cardano tritt in die finale Phase über. Wie sich das Netzwerk verändert – und was Nutzer davon haben.

“Bedeutendster Meilenstein in der Geschichte von Cardano”

In diesem Artikel erfährst du: Wie die Hard Fork "Chang" Cardano verändert

Wann das Upgrade abgeschlossen ist

Was in der Voltaire-Ära mit Cardano geschieht

Welche Rechte Nutzer künftig erhalten

Charles Hoskinson spricht nicht nur vom “bedeutendsten Meilenstein in der Geschichte von Cardano” – sondern gleich “für die gesamte Branche”. Die kommende Hard Fork “Chang” ist das noch fehlende Puzzleteil in der Roadmap des Krypto-Projekts, mit dem die letzte Entwicklungsstufe eingeläutet wird, benannt nach dem großen Vordenker der Aufklärung, Voltaire. Darin wird die Verwaltung des Netzwerks den Nutzern übertragen, Dezentralität in den Statuten verankert. BTC-ECHO hat bei Frederik Gregaard, CEO der Cardano Foundation, nachgefragt: Wann ist das Upgrade abgeschlossen, wie verändert sich das Netzwerk und: welche Vorteile ergeben sich dadurch?

“An der Schwelle zu einer dezentralisierten Governance”

