In diesem Artikel erfährst du:
- Warum der Base-Token neue Kapitalströme auf Aerodrome lenken könnte
- Welche weiteren Argumente für eine AERO-Rallye sprechen
- Wie du als AERO-Halter an den Protokolleinnahmen mitverdienst
- Welche Rolle RWAs und Coinbase-Wrapper spielen
- Wieso Bären eine "Kannibalisierung" befürchten
Vor gut einer Woche hat das Base-Team öffentlich gemacht, dass man einen Netzwerk-Token prüfe. Konkrete Eigenschaften oder Timelines gibt es noch nicht. Genannt wurden lediglich Leitplanken wie stärkere Dezentralisierung, regulatorische Compliance und Community-Einbindung. Für Aerodrome ist die Signalwirkung dennoch erheblich: Ein Base-Token dürfte erhebliche Aufmerksamkeit und Kapitalströme – nicht zuletzt durch Airdrop-Spekulanten – auf die Layer-2 aus dem Hause Coinbase lenken. Davon könnte Aerodrome als zentrales Liquiditätsdrehkreuz stark profitieren. Auch der Trend hin zu DEXs sowie die Diversifizierung der Produktpalette dürfte dem Protokoll weiter Auftrieb verleihen.
