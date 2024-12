In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Avalanche (AVAX) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Im Tageschart scheiterte AVAX erneut am Widerstand bei 55,48 US-Dollar, dem Hoch aus dem März. Durch den fehlgeschlagenen Versuch, diesen Bereich zu durchbrechen, konnte sich ein M-Pattern formen. Auch die Unterstützung an der grünen Linie bei 43,15 US-Dollar hielt nicht stand, nachdem Bitcoin (BTC) den Markt durch seinen eigenen Abverkauf nach unten gezogen hatte. In der Folge fand AVAX knapp vor dem 200er Daily EMA neuen Halt, wodurch keine Tageskerze unterhalb der blauen Linie bei 35,79 US-Dollar schloss. Diese Linie stellte zuvor beim Ausbruch aus dem Ascending Triangle den Widerstand dar.

Laut VPVR (Volume Profile Visible Range), das das gehandelte Volumen in verschiedenen Preisbereichen aufzeigt, sammelte sich in diesem Bereich genug Volumen an, um den Kurs zu stützen. Die Liquidation Map (oben links im Chart) zeigt jedoch, dass sich durch den jüngsten Abverkauf viel Volumen über dem aktuellen Kurs befindet. Sollte Bitcoin wieder anziehen, könnte AVAX mit nach oben gezogen werden, um dortige Liquiditätszonen abzugreifen. Falls BTC jedoch seinen kritischen Support um 88.000 US-Dollar verliert, würde auch AVAX weiter nach unten gezogen. Das nächste bedeutende Unterstützungsniveau für AVAX läge dann bei der weißen Linie bei 27,01 US-Dollar, wo erneut viel Volumen gehandelt wurde.

AVAX Tageschart & Liquidation Map (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Anzeichen für eine Erholung oder weitere Korrektur?

Im 4-Stunden-Chart zeigt der RSI (Relative Strength Index) eine deutliche bearishe Divergenz, die nach unten aufgelöst wurde. Der RSI fiel infolge des Abverkaufs sogar unter die Marke von 20 Punkten, was auf einen stark überverkauften Zustand hindeutet. AVAX wurde im Bereich des 800er EMA stark aufgekauft. Sollte der Support an der blauen Linie halten, könnte sich ein W-Pattern formen, wodurch der Kurs den 50er und 200er EMA erneut anlaufen würde. Dort dürfte AVAX jedoch auf Widerstände treffen, die erst überwunden werden müssten.

Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) zeigt im Histogramm ein positives Signal, allerdings lässt das Momentum noch zu wünschen übrig, da Signallinie und Trendlinie sehr eng beieinander liegen. Laut Liquidation Levels (oben links im Chart) befinden sich aktuell mehr Positionen oberhalb des Kurses. Dies könnte für eine Aufwärtsbewegung sprechen, sofern BTC den 200er EMA im 4-Stunden-Chart sowie den 13er EMA verteidigt und neue Stärke beweist.

Insgesamt bleibt AVAX technisch betrachtet interessant, doch die weitere Entwicklung hängt in hohem Maße von Bitcoin ab, das momentan mit zentralen Unterstützungen ringt. Sollte BTC sich stabilisieren und in Richtung neuer Hochs bewegen, könnte AVAX davon ebenfalls profitieren.

AVAX 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.