Nachdem AVAX im Bereich um 55 US-Dollar ein M-Pattern ausgebildet hat, kam es zu einem deutlichen Kursrückgang. Im Zuge dieser Bewegung sammelte sich auf diesem Preisniveau auch viel Liquidität durch neu eröffnete Short-Positionen. An der unteren blauen Linie bei 35 US-Dollar konnte sich AVAX jedoch stabilisieren und schloss dort keine Tageskerze darunter. Diese Marke war bereits Anfang November der Ausgangspunkt für den letzten Aufwärtsimpuls.

Der VPVR (Volume Profile Visible Range, ein Indikator zur Darstellung des gehandelten Volumens in Abhängigkeit vom Kursniveau) zeigt an, dass in diesem Bereich ein großes Volumen gehandelt wurde, was zur Unterstützung des Kurses beitrug. Derzeit befindet sich AVAX unter dem 50er Daily EMA (Exponential Moving Average) und muss diese überwinden, um die gelbe Widerstandslinie bei 43 US-Dollar anzusteuern. Wird auch diese Hürde genommen, zeigt der VPVR zwischen der gelben Linie und knapp 50 US-Dollar nur wenig gehandeltes Volumen, sodass in diesem Bereich kein starker Widerstand zu erwarten wäre. Zudem zeigt der Chart eine markante “rot leuchtende Kerze”, die auf erhebliche Liquidität in diesem Preisniveau hindeutet, die langfristig vermutlich angelaufen wird.

AVAX Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)



4-Stunden-Chart: Chancen auf erneute Unterstützung?

In den kleineren Zeiteinheiten wird ersichtlich, dass der jüngste Kursanstieg von AVAX zu mehreren grünen Kerzen geführt hat, welche auf signifikante Liquiditätsansammlungen hindeuten. Die Liquidation Levels (oben links im Chart) deuten außerdem auf umfangreiche gehebelte Positionen unterhalb des aktuellen Kurses hin, weshalb ein kurzfristiger Rücksetzer zur Neckline des jüngsten W-Patterns denkbar wäre. Diese Neckline liegt über dem 200er Daily EMA und würde mit dem 50er EMA im 4-Stunden-Chart zusammenfallen, die als potenzieller Support fungieren könnte.

Lerne Krypto-Trading im Videokurs In der BTC-ECHO Academy erklärt dir Bastian (Bitbull), worauf es beim Krypto-Trading ankommt und mit welchen Strategien er selbst erfolgreich ist. Jetzt reinschauen

Rund um den 50er EMA im 4-Stunden-Chart treffen zudem mehrere relevante Marken aufeinander, wie das “Yesterday High” oder das “Last Week Low”, was diese Zone zu einer entscheidenden Unterstützungsregion macht, sollte der Kurs dorthin zurückkehren.

Der RSI (Relative Strength Index) liegt momentan bei 67 Punkten und signalisiert ein gut nachgefragtes Kursniveau, jedoch ohne vollständig überkaufte Bedingungen. Eine leichte Abkühlung auf etwa 50 Punkte wäre gesund, um den Indikatoren Raum für weiteren Anstieg zu bieten. Gleichzeitig weist der MACD (Moving Average Convergence Divergence) darauf hin, dass sich das Momentum im positiven Bereich bewegt, nachdem die Trendlinie die Signallinie gekreuzt hat und das Histogramm auf anhaltende Unterstützung für höhere Kurse hinweist.

Wie bei den meisten Altcoins spielt jedoch die Entwicklung von Bitcoin (BTC) eine zentrale Rolle: Bleiben die BTC-Supportniveaus intakt, kann AVAX von einer positiven Gesamtmarktstimmung profitieren. Fällt BTC jedoch stark, dürfte AVAX trotz einer soliden Chartstruktur ebenfalls unter Druck geraten.

AVAX 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.