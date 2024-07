In diesem Artikel erfährst du: Welche Chartmarken relevant werden, damit die AVAX-Kurserholung Formen annimmt

Warum die Bullen trotz des jüngsten Kursanstiegs noch viel Arbeit vor sich haben

Welche Supportlevel zwingend gehalten werden sollten

Der Kurs von Avalanche (AVAX) korrigierte nach Ausbildung seines Jahreshochs bei 65,38 US-Dollar im März in der Spitze um 64 Prozentpunkte. Erst bei 23,51 US-Dollar konnte sich die Gaming Chain zuletzt stabilisieren und eine Gegenbewegung initiieren. Zwar gelang es der Käuferseite in letzten Tagen den gleitenden Durchschnitt EMA20 (rot) bei 28,38 US-Dollar zwischenzeitlich wieder zurückzuerobern, eine erneute Schwäche in den letzten 24 Handelsstunden könnte den Versuch einer nachhaltigen Trendumkehr jedoch frühzeitig wieder im Keim ersticken.

Wie die Chancen für eine Fortsetzung der Erholungsbewegung gen Norden in den kommenden Wochen einzuschätzen sind und welche Chartniveaus Anleger bei Avalanche jetzt im Fokus haben sollten, wird im Folgenden analysiert.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden