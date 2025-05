In diesem Artikel erfährst du: Warum Donald Trumps Galadinner für Krypto-Investoren Grund für ein Amtsenthebungsverfahren ist

Wie sich die Herausgeber des Trump Coins im Hintergrund bereichern

Welche Zutaten man für die wohl dreisteste Speisekarte benötigt

Für alle, die schon immer mal einen Big Mac im Trump National Golf Club verdrücken und dazu ein Gläschen Trump-Wein schlürfen wollten, wird der 22. Mai ein Festtag. Für die 220 größten Investoren seines Memecoins veranstaltet der US-Präsident nämlich ein Galadinner. Für umgerechnet schlappe 500.000 US-Dollar – aufwärts – hat man die große Ehre, mit dem Krypto-Geldadel angeregt über wichtige weltpolitische Themen wie Luxusyachten und teure Uhren diskutieren zu dürfen. Höchst Offiziell wurde inzwischen sogar bestätigt: es wird auch Diet Coke kredenzt, halleluja. “The Question is…” – laut großspuriger Webseite – “ARE YOU IN?” Nun ja. Nicht nur mit Blick auf die wirklich klägliche Speisekarte könnte einem mal wieder der Appetit vergehen. Mit Vetternwirtschaft und Bestechung hält man es in Washington inzwischen offenbar ganz ungeniert. Zugegeben: Korruption ging mit dem guten alten Geldkoffer früher vielleicht mehr in die Arme. Dafür musste man aber auch nicht mit Justin Sun an einem Tisch sitzen.

