Aktuell steht ein Merge von Fetch.AI mit OCEAN und AGIX an, der KI weiter dezentralisieren soll. Alle Infos zum neuen KI-Token ASI.

In diesem Artikel erfährst du: Was die Vision der ASI-Allianz ist

Welche Rolle FET dabei spielt

Wie die Tokenomics von FET funktionieren

Was es mit dem kommenden Token-Merge auf sich hat

Fetch.ai (FET), SingularityNET (AGIX) und Ocean Protocol (OCEAN) kündigten Ende März einen Token-Merge an, um einen neuen, leistungsstarken KI-Token namens Artificial Superintelligence (ASI) zu schaffen. Damit soll die Dezentralisierung der künstlichen Intelligenz weiter vorangetrieben werden. Mittlerweile findet dieser Wandel bereits statt. Aber was steckt überhaupt hinter diesem neuen KI-Token? In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf die Vision, die Technologie dahinter und Anwendungsbereiche sowie den bevorstehenden Token-Merge.

