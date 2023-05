Der Kryptomarkt befindet sich derzeit zwar in einer Seitwärtsphase, dennoch verhalten sich die Kurse von Bitcoin, Ethereum und Co. hochvolatil. Während Bitcoin sich in den letzten sieben Tagen zwischen knapp 26.000 und 27.400 US-Dollar bewegte und zur Zeit des Schreibens einen Kurs von 26.569 US-Dollar aufweist, ging es bei anderen Coins stärker auf und ab. Im Folgenden die Altcoin-Gewinner des Tages.

Arbitrum (ARB): Tagessieg für Layer-2-Protokoll

Arbitrum (ARB) Kurs im 24-Stunden-Chart. Quelle: Coinmarketcap

Arbitrum ist ein Layer-2-Protokoll und möchte DeFi-Transaktionen auf Ethereum sowohl schnell als auch günstig machen. Damit ist das Projekt vor allem für die Blockchains Solana und Avalanche ein eher ungeliebter Konkurrent. Der ARB-Kurs lässt sich davon jedoch nicht beeindrucken. Im 24-Stunden-Vergleich legte ARB um 5,7 Prozent zu, handelt dadurch zur Zeit des Schreibens zu einem Kurs von 1,16 US-Dollar. Von seinem Allzeithoch bei 11,80 US-Dollar, den Arbitrum zum Zeitpunkt des Token Launches erreichte, ist der Altcoin damit zwar weit entfernt. Der Kurssprung sichert ARB dennoch den Tagessieg.

Casper (CSPR): Silbermedaille für gespenstischen Token

Casper (CSPR) Kurs im 24-Stunden-Vergleich. Quelle: Coinmarketcap

Während Arbitrum (ARB) sich zwar den Tagessieg sichern konnte, wendet sich das Blatt mit Blick auf die vergangenen sieben Tage. So verzeichnete ARB ein Wachstum von 1,6 Prozent – Casper (CSPR) hingegen blickt auf 4,85 Prozent Wachstum zurück. Auch auf Tagessicht ist das Kursplus beachtlich: 5,06 Prozent. Damit handelt CSPR zum Zeitpunkt des Schreibens bei 0,049 US-Dollar. Sein Allzeithoch erreichte der Altcoin vor rund zwei Jahren zu einem Kurs von 1,36 US-Dollar.

Curve DAO Token (CRV):

Curve DAO Token (CRV) Kurs im 24-Stunden-Chart. Quelle: Coinmarketcap

Nach Uniswap ist Curve die zweitgrößte dezentrale Börse des Ökosystems von Ethereum. Wie auch Uniswap bietet das DeFi-Protokoll Swaps für Blockchain Token an. Im Unterschied zu Uniswap fokussiert sich Curve jedoch ausschließlich auf Swaps für stabile Handelspaare wie USDT/USDC, DAI/USDT oder aber auch STETH/ETH.

Zu Redaktionsschluss handelt der Kurs des dazugehörigen Tokens CRV bei 0,86 US-Dollar – und damit 4,37 Prozent höher, als noch vor 24 Stunden. Sein Allzeithoch erreichte der Altcoin Mitte August 2020 zu einem Kurs von 60,50 US-Dollar.