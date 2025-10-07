Der KI-Hype treibt Tech-Aktien wie AMD auf Rekordniveau und steckt auch Bitcoin an. Zwischen OpenAI-Fantasie und GPU-Mangel herrscht Goldgräberstimmung. Doch wie lange kann der Boom Tech und Krypto noch beflügeln?

In diesem Artikel erfährst du: Warum AMD plötzlich zum Gewinner des KI-Booms wird und was das mit OpenAI zu tun hat

Wie der KI-Hype die Grenze zwischen Tech-Aktien und Krypto verschwimmen lässt

Welche Krypto-Projekte heimlich vom KI-Fieber profitieren und warum Anleger sie oft übersehen

Ob der KI-Hype noch Potenzial hat oder schon kurz vor der Überhitzung steht

Der KI-Hype kennt derzeit kaum Grenzen. Seit OpenAI mit ChatGPT eine neue Ära künstlicher Intelligenz eingeläutet hat, überbieten sich Tech-Konzerne mit Milliardeninvestitionen in Rechenzentren, Chips und Software. Und an der Börse? Da spielt besonders AMD ganz vorne mit. Die Aktie des US-Chipherstellers hat in den vergangenen Monaten kräftig zugelegt – angetrieben von der Hoffnung, dass AMD endlich zu Branchenprimus Nvidia aufschließt. Doch die Euphorie betrifft längst nicht nur die Tech-Welt. Auch im Krypto-Markt spüren Anleger den KI-Hype. Token wie Render, Akash oder Bittensor sind eng mit dem Thema verknüpft und profitieren indirekt vom Boom rund um KI-Infrastruktur. Die Frage, die sich nun viele stellen: Wie hoch kann der KI-Hype Tech-Aktien und Krypto noch pushen? Und wo endet der Traum vom grenzenlosen Wachstum?

