App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Die Zukunft beginnt jetzt
Wenn Krypto, dann Bitpanda
4.39 T $
Bitcoin-Kurs122,200.00 $-2.37%
Ethereum-Kurs4,512.77 $-4.02%
XRP-Kurs2.88 $-4.71%
Cardano-Kurs0.833213 $-4.95%
Solana-Kurs223.59 $-4.60%
Dogecoin-Kurs0.251297 $-6.41%
BNB-Kurs1,312.16 $7.28%
Polkadot-Kurs4.18 $-4.86%
IOTA-Kurs0.184764 $-4.83%
Official Trump-Kurs7.59 $-5.10%
TRON-Kurs0.338616 $-2.20%
Stellar-Kurs0.387353 $-5.44%

Wenn KI auf Krypto trifft AMD, OpenAI und Bitcoin: Wie der KI-Hype Tech-Aktien und Krypto befeuert und wie lange noch

Der KI-Hype treibt Tech-Aktien wie AMD auf Rekordniveau und steckt auch Bitcoin an. Zwischen OpenAI-Fantasie und GPU-Mangel herrscht Goldgräberstimmung. Doch wie lange kann der Boom Tech und Krypto noch beflügeln?

BTC-ECHO
von BTC-ECHO
Teilen
Bitcoin-Kurs122,200.00 $-2.37 %
Bitcoin kaufen
Eine Frau (Lisa Su) mit kurzen grauen Haaren, die eine Brille und einen korallenroten Blazer trägt, spricht auf der Bühne mit einem Kopfbügelmikrofon über AMD und gestikuliert mit den Händen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Lisa Su, CEO von AMD. Der US-Chiphersteller positioniert sich neu im Wettbewerb um die leistungsfähigsten Prozessoren für künstliche Intelligenz und Rechenzentren

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum AMD plötzlich zum Gewinner des KI-Booms wird und was das mit OpenAI zu tun hat
  • Wie der KI-Hype die Grenze zwischen Tech-Aktien und Krypto verschwimmen lässt
  • Welche Krypto-Projekte heimlich vom KI-Fieber profitieren und warum Anleger sie oft übersehen
  • Ob der KI-Hype noch Potenzial hat oder schon kurz vor der Überhitzung steht

Der KI-Hype kennt derzeit kaum Grenzen. Seit OpenAI mit ChatGPT eine neue Ära künstlicher Intelligenz eingeläutet hat, überbieten sich Tech-Konzerne mit Milliardeninvestitionen in Rechenzentren, Chips und Software. Und an der Börse? Da spielt besonders AMD ganz vorne mit. Die Aktie des US-Chipherstellers hat in den vergangenen Monaten kräftig zugelegt – angetrieben von der Hoffnung, dass AMD endlich zu Branchenprimus Nvidia aufschließt. Doch die Euphorie betrifft längst nicht nur die Tech-Welt. Auch im Krypto-Markt spüren Anleger den KI-Hype. Token wie Render, Akash oder Bittensor sind eng mit dem Thema verknüpft und profitieren indirekt vom Boom rund um KI-Infrastruktur. Die Frage, die sich nun viele stellen: Wie hoch kann der KI-Hype Tech-Aktien und Krypto noch pushen? Und wo endet der Traum vom grenzenlosen Wachstum?

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine physische Bitcoin-Münze wird über einem digitalen Diagramm gezeigt, das Finanzdaten mit grünen und roten Linien anzeigt.
KursanalyseBitcoin-Kursanalyse: Geht die Rallye im “Uptober” noch weiter?
Eine goldene Bitcoin-Münze zerfällt teilweise in kleine Partikel und ruht auf einem Haufen Münzen. Dies symbolisiert die Volatilität von Kryptowährungen und die Auswirkungen der Krypto-Steuer-Vorschriften.
Wo lauern Bitcoin-Steuerfallen?Drei Steuerirrtümer von Krypto-Anlegern, die teuer werden können
Eine goldfarbene Ethereum-Münze zeigt das Ethereum-Logo und den Namen vor einem verschwommenen, bunten Hintergrund.
Neues Allzeithoch im Oktober?Ethereum im “Uptober”: Knackt der Ether-Kurs die 5.000-US-Dollar-Marke?
Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren
Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail!
Jetzt anmelden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
BNB
1,312.16 $
7.28%
Wrapped BNB
1,311.04 $
7.10%
Pump.fun
0.006539 $
2.10%
MemeCore
2.13 $
1.95%
Monero
319.92 $
1.42%
Mantle
2.42 $
0.79%
sUSDS
1.07 $
0.43%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
1.00 $
0.28%
USDtb
0.999761 $
0.13%
Tether Gold
3,975.37 $
0.12%
Zcash
127.98 $
-19.01%
DoubleZero
0.438865 $
-10.71%
Kinetiq Staked HYPE
45.39 $
-8.12%
Hyperliquid
45.19 $
-8.09%
Ethena
0.556756 $
-8.02%
Avalanche
28.35 $
-7.97%
Worldcoin
1.21 $
-7.56%
Uniswap
7.81 $
-7.28%
Aave
278.51 $
-7.20%
Arbitrum
0.429254 $
-7.02%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren