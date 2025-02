590 Prozent in einem Jahr Diese Aktie stiehlt Bitcoin die Show

Mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 62 Prozent pro Jahr (gerechnet auf fünf Jahre) ist Bitcoin das am besten performende Asset in der Geschichte der Menschheit. Wer nicht gänzlich hinter dem Mond gelebt hat, sollte ferner mitbekommen haben, dass es im vergangenen Jahr für BTC-Investorinnen und -Investoren gut lief: Satte 143 Prozent zaubert das digitale Gold seinen Hodlern in die Bücher.

Ist Bitcoin damit das am besten performende Asset des vergangenen Jahres? Kommt darauf an, wie man rechnet. Verglichen mit klassischen Aktienindizes wie dem S&P500 (plus 23 Prozent) und dem Nasdaq100 (plus 21 Prozent) hat Bitcoin deutlich die Nase vorn. Auch eine Reihe von Altcoins in der Top-10 lässt die Mutter der Kryptowährungen hinter sich. Ethereum (ETH) etwa wuchs lediglich um 38 Prozent binnen eines Jahres.

Bitcoin: MicroStrategy überholt BTC

Betrachtet man indessen Einzelaktien, sieht BTC gegen so manches Wertpapier alt aus. Zuvorderst: MicroStrategy (MSTR). Das von Michael Saylor gegründete Unternehmen zählt mittlerweile 471.107 BTC im Gesamtwert von 48,3 Milliarden US-Dollar sein Eigen. Damit ist es das Börsenunternehmen mit dem größten digitalen Goldschatz in den Büchern. Kein Wunder also, dass MicroStrategy Bitcoin deutlich den Rang abgelaufen hat: 590 Prozent hat das Papier auf Jahressicht zugelegt.

Neben MicroStrategy muss sich BTC auch gegenüber anderen Kryptowährungen geschlagen geben. Vor allem XRP (495 Prozent), Solana (143 Prozent) und Dogecoin (316 Prozent) gehören zu den Top-Performern.

Dennoch: Die BTC-Dominanz liegt zu Redaktionsschluss bei 58 Prozent. In anderen Worten: mehr als die Hälfte des gesamten in Krypto investierten Kapitals liegt in Bitcoin.

Wie schneiden Vermögenswerte wie Gold, Silber oder der DAX gegenüber Bitcoin ab? Das liest du im neuen Bitcoin Report.