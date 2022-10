Für Altkanzlerin Angela Merkel war das Internet 2013 noch “Neuland”. Doch schon vorher war klar: Deutschland hat die Digitalisierung ordentlich verschlafen. Konzerne wie Apple, Google oder Meta (ehemals Facebook) sitzen heute alle an der kalifornischen Küste und sonnen sich im Glanz des Geldes. Mit dem Krypto-Hype kam auch das Thema Metaverse bei institutionellen Investoren an. Jetzt beginnt der Wettstreit.

Um auch hier nicht schon wieder den fahrenden Zug zu verpassen, gibt es im Bundesverband deutscher Banken (BdB) eine Art Elitetruppe, die den Weg zur europäischen Souveränität ebnen will. Warum Head of Digitalisation beim BdB, Tobias Tenner, das Metaverse erkundet und welchen Einfluss die Technologie in Zukunft haben kann, erklärt er gegenüber BTC-ECHO.

BTC-ECHO: Auf der Blockchain@HTW erzählten Sie, der BdB würde erste Testungen im Metaverse abhalten und selbst Teammeetings seien dort geplant. Warum genau interessiert sich ein Verein, der die Interessen des privaten Kreditgewerbes vertritt, für das Metaverse?

Tobias Tenner: Wir testen noch nicht, sondern schauen uns das Metaverse explorativ

an. Dabei möchten wir herausfinden, welche Bedeutung es für unsere Mitglieder und die

Gesellschaft haben kann. Wir können uns vorstellen, dass das Thema Metaverse/Web3

ein Trend sein könnte, der das globale Wettbewerbsgefüge stark beeinflusst. Web2 hat

deutlich gemacht, dass vor allem US-amerikanische Unternehmen den Markt dominieren

und Europa sich in einer Abhängigkeit von diesen befindet. Wir beobachten die

Entwicklungen in diesem Zusammenhang sehr genau. Europa muss sich hier rechtzeitig

positionieren, um die europäische Souveränität zu sichern. Wir haben jetzt die

Möglichkeit, die Weichen zu stellen und das Risiko weiterer Abhängigkeiten zu

reduzieren, dazu müssen wir jedoch im ersten Schritt verstehen, was das Metaverse ist

und wie es funktioniert.

BTC-ECHO: Die makroökonomischen Entwicklungen drücken schwer auf den

Kryptomarkt. Nicht zuletzt die Metaverse-Projekte leiden stark unter dieser Last. Nutzerzahlen sind verschwindend gering und das Spielerlebnis ist alles andere als begeisternd. Wie sehen Sie die Zukunft des Metaverse?

Tenner: Ich glaube, Metaverse oder Web3 befinden sich ganz am Anfang der

Entwicklung. Die Stagnation bzw. der Rückgang der Nutzerzahlen und ein

zurückhaltendes Engagement der Anbieter können daran liegen, dass Unternehmen

gerade mit ganz grundsätzlichen Problemen zu kämpfen haben. Genau das sehen wir im

Übrigen auch in der allgemeinen digital politischen Diskussion: Digitalthemen finden

aktuell wenig Gehör. Ich glaube, die Zeit des Metaverse kann noch kommen und das

ohne und mit Kryptomarkt. Bezahlvorgänge im Metaverse sind auch mit Stablecoins auf

FIAT-Währungen abwickelbar und wenn sie es in einzelnen Ökosystemen heute nicht

sind, dann werden sie es in Zukunft sein. Wir sollten uns jetzt von den

makroökonomischen Entwicklungen nicht irritieren lassen.

BTC-ECHO: Waren Sie oder Mitarbeiter des BdB schon einmal selbst in Metaverse-Anwendungen unterwegs? Wie ist das Feedback?

Tenner: Wir waren im Decentraland unterwegs: in virtuellen Galerien, in denen

über NFTs Gemälde erworben werden konnten. Begeistert hat mich auch ein Versuch des

Liechtensteiner Bankenverbands. Hier wurde der Verband im Web visualisiert und mit

interaktiven Elementen versehen.