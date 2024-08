MicroStrategy hat in den letzten Jahren enorm von Bitcoin profitiert, jetzt hat Michael Saylor seine BTC-Strategie offenbart. Was würde passieren, wenn Nvidia, Apple und Co. Bitcoin kaufen?

In diesem Artikel erfährst du: Wieso MicroStrategy Nvidia schlägt

Wie hoch die Bargeldreserven von Nvidia, Apple, Tesla und Co. sind

Was eine einprozentige BTC-Investition der Magnificent 7 für den Kurs bedeuten würde

Wie wahrscheinlich eine Bitcoin-Investition von Nvidia, Apple und Co. ist

Nvidia, Tesla und Bitcoin: Wer vor einigen Jahre in diese drei Vermögenswerte investiert hätte, wäre jetzt reich. NVD und TSLA profitieren von aufkeimenden Hypes wie dem E-Auto-Boom oder künstlicher Intelligenz. Wer aber ebenfalls in der Statistik auffällt: MicroStrategy. Michael Saylors Unternehmen ist zwar nicht bekannt für bahnbrechende Software-Erfindungen. Scheinbar braucht es das aber auch gar nicht, um mit dem Wertzuwachs von Nvidia, Tesla und Co. mitzuhalten.

Was für einen Wertzuwachs von über 1.000 Prozent in den letzten vier Jahren gereicht hat: Bitcoin. Dank der BTC-Strategie von Saylor misst sich MicroStrategy mit den wertvollsten Unternehmen der Welt. Erste Nachahmer gibt es bereits, beispielsweise in Japan. Auf der Bitcoin 2024 in Nashville hat der Saylor seine Strategie offenbart, eine herzliche Einladung an Nvidia, Apple und Co. Doch was wäre, wenn die Magnificent 7 tatsächlich BTC kaufen Und wie würde sich das auf den Bitcoin-Kurs auswirken?

