Sieben Jahre lang gab es für XRP fast nur Stagnation. Auch das Unternehmen hinter dem Coin, Ripple, hatte es nicht leicht. Doch seit der Wahl von Donald Trump gibt es nur eine Richtung für XRP – nach oben. 500 Prozent Plus, ein neues Allzeithoch und rosige Aussichten für die Zukunft. In diesem BTC-ECHO Recap machen wir einen Deep Dive: Was genau steckt hinter Ripple und XRP? Wie will man das Finanzwesen revolutionieren? Was sind die Gründe für die aktuelle Rallye? Und wie hoch kann es noch gehen?