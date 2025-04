So zahlen wir in Zukunft laut Krypto-Insidern

Mit welchem Geld werden wir in Zukunft bezahlen? Mit dem digitalen Euro der Europäischen Zentralbank oder mit Stablecoins privater Akteure? Vielleicht bleibt aber auch alles beim Alten und das Giralgeld auf dem Bankkonto dominiert weiterhin. Oder es kommt zur großen Revolution und Bitcoin wird zum neuen Standard.

Um genau das herauszufinden, haben wir von BTC-ECHO gemeinsam mit Prof. Dr. David Florysiak von der IU International University eine Expertenbefragung durchgeführt. Insgesamt haben 66 Brancheninsider teilgenommen und uns verraten, welche Geldform ihrer Meinung nach im Jahr 2030 dominieren wird.

Darüber hinaus haben wir nach deren Bitcoin-Prognosen gefragt, also wo der Bitcoin-Kurs schon bald stehen könnte. Die Bitcoin-Kursziele, sowohl für den Best- als auch Worstcase, erfahrt ihr in diesem Podcast-Video.