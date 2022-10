Dem Pariser Bankhaus Société Générale ist ein Krypto-Durchbruch gelungen. Damit bewegt sich Frankreich mit immer größeren Schritten in Richtung Bitcoin und Co.

Die französische Großbank Société Générale konnte sich über ihre Tochtergesellschaft Forge eine Lizenz für die Verwahrung, den Handel und den Verkauf von Kryptowährungen von der französischen Finanzbehörde bereits Ende September sichern. In puncto Marktkapitalisierung ist sie die drittgrößte Bank Frankreichs und zählt zu den ältesten Geschäftsbanken des Landes.

Die Großbank zeigte bereits in der Vergangenheit ihre Offenheit gegenüber der Krypto-Szene und wagte schon einige Gehversuche in Richtung Blockchain. So emittierte die Pariser Bank tokenisierte Assets in Luxemburg und nahm als traditionelles Finanzinstitut den ersten DeFi-Kredit bei Maker DAO über 30 Millionen US-Dollar auf.