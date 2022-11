Der Investmentriese Goldman Sachs mischt immer mehr im Krypto-Space mit. Gibt es bald eine Art Bloomberg Terminal für Bitcoin und Co.?

Laut einer Pressemitteilung seitens Goldman Sachs arbeitet die Investmentbank aktuell mit dem Index-Anbieter MSCI und der Analyseplattform Coin Metrics zusammen, um eine “Taxonomie digitaler Assets” auf den Markt zu bringen. Der Datendienst namens “Datonomy” soll dazu dienen, “den Marktteilnehmern einen einheitlichen Überblick über den Markt zu verschaffen, der es ihnen ermöglicht, Trends in verschiedenen Branchen zu verfolgen”, heißt es.

Die Datenbank hat zum Ziel, Einblicke in Bereiche wie DeFi und Smart Contracts zu ermöglichen. Dazu soll es Filtermöglichkeiten geben, um verschiedene Assets zu analysieren.

Goldman Sachs ging bereits in der Vergangenheit einige Schritte in Richtung Krypto. Beispielsweise hat die Investmentbank einen mit Bitcoin (BTC) besicherten Kredit an die Kryptobörse Coinbase vergeben.