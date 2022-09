Die norwegische Zentralbank Norges Bank setzt für ihre geplante digitale Zentralbankwährung (CBDC) auf die Ethereum Blockchain. Das bestätigte die Bank am Freitag in einem Tweet. Weiter gab ihr offizieller Projektpartner in einem Blogeintrag bekannt, den Code für das Testnetzwerk auf Github zur Verfügung zu stellen. Hier ist der Code der Testumgebung öffentlich einsehbar.

Für die Testversion der CBDC sei es bereits möglich, bestimmte Token des ERC-20 Standards zu prägen, transferieren und zu verbrennen, heißt es. Auch entsprechende Smart Contracts und ein Frontend seien inzwischen eingerichtet.

Die norwegische Zentralbank geht so einem eigenen Entwurf nach, das digitale Zentralbankgeld interoperabel mit Blockchains wie Ethereum oder Bitcoin zu gestalten. Bereits im Mai betonte Norges Bank in einem Entwicklungsbericht, dass Ethereum die “Kern-Infrastruktur” der eigenen CBDC bieten würde.