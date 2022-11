Füße still, alles halb so wild mit FTX – sagt zumindest Chainalysis. Die Blockchain-Forensiker vergleichen den Niedergang von Mt.Gox mit dem FTX-Fiasko und geben Teilentwarnung. Schließlich sei Mt.Gox zu seinen Hochzeiten Anfang 2014 gemessen am Coin-Zufluss mit einem Marktanteil von 46 Prozent ein deutlich größerer Spieler gewesen, als es FTX je war.

Mt. Gox war ein größerer Teil des Krypto-Ökosystems,verglichen mit FTX jetzt. Obwohl die Auswirkungen auf den Markt gravierende waren, erholt er sich relativ schnell.

Das sei “eine gute Nachricht”. Denn obwohl der Mt.Gox-Zusammenbruch den Markt aus den Fugen brachte, konnte er das Langzeitwachstum von Bitcoin nicht nachhaltig unterbinden. Oder, um es in den Worten von Chainalysis-Analyst Eric Jardine zu sagen:

“Wenn wir es auf die Fundamentaldaten des Marktes herunterbrechen, sehen wir, dass die Kryptowährung Schlimmeres überstanden hat als den Fall von FTX.”