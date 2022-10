Bereits im Februar dieses Jahres führte Cash-App, die Zahlungsanwendung von Twitter-Gründer Jack Dorsey, Bitcoin-Zahlungen per Lightning Netzwerk ein. Nun ist auch der Empfang der Kryptowährungen für die rund 40 Millionen Nutzer der Cash-App möglich. Das entspricht etwa der sechsfachen Bevölkerung El-Salvadors. Das verkündete Cash-Apps Produktchef Michael Rihani auf Twitter.

Ein wichtiger Schritt in Richtung der Krypto-Massenadaption also. Denn mit der neuen Integration können Nutzer in den USA ab sofort untereinander Bitcoin-Zahlungen in Höchstgeschwindigkeit tätigen. Zuletzt ermöglichte die Cash-App seinen Nutzern ihre Gehaltsschecks mit der “Pay me in Bitcoin” Funktion in Bitcoin umzuwandeln.