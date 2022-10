In Brasilien haben Behörden ein mutmaßliches Krypto-Pyramidensystem dicht gemacht, das Investoren um knapp 770 Millionen US-Dollar betrogen haben soll.

Wie verschiedene Lokalmedien berichten, ist in Brasilien heute eine landesweite Razzia gegen das Unternehmen “Forcount” zu Ende gegangen. Das mutmaßliche Krypto-Pyramidensystem soll Investoren um knapp 4 Milliarden Brasilianische Real, knapp 770 Millionen US-Dollar, betrogen haben. An den 20 Durchsuchungen in verschiedenen Bundesstaaten nahmen mehr als 100 Polizisten teil und stellten unter anderem Bargeld, Luxusautos, Designerkleidung, Boote und Schmuck sicher.

PF deflagra operação contra organização criminosa suspeita de lucrar R$ 4 bi em fraudes envolvendo #criptomoedas no Br e no exterior. Francisley Valdevino da Silva, conhecido como “Sheik das criptomoedas”, foi o alvo da operação@portaldobitcoin #Crypto #NFTs #blockchain #bitcoin pic.twitter.com/gvssJ5Nbsf — Lili$Digital (@Liliolivier) October 6, 2022

Forcount lockte mit einem eigenen Coin, über den Investoren Renditen von 20 Prozent generieren sollten. Ein Großteil soll jedoch kein Geld erhalten haben. Unter den Geschädigten befindet sich auch das brasilianische Topmodel Sasha Meneghel sowie mehrere Profi-Fußballer. Neben Brasilien sollen auch Anleger aus den USA sowie “mindestens zehn weiteren Ländern” in das Projekt investiert haben. Die Polizei leitete auch Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Kopf Francisley Valdevino da Silva, besser bekannt als der “Bitcoin Scheich”, ein. Dieser erklärte, er stehe “zur Klärung des Sachverhalts” zur Verfügung.