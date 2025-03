Große News für Ripple-Fans: Der Rechtsstreit mit der SEC ist beigelegt. XRP steigt 13 %, doch was bringt die Zukunft?

Big News diese Woche für alle Ripple Fans: die Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Unternehmen hinter XRP und der SEC – sie sind beigelegt. Der Kurs schoss zwar um 13 Prozent in die Höhe, Anlegern hatten sich aber mehr erhofft.

Es ist ein großer Sieg für Ripple und XRP, keine Frage, aber was kommt jetzt für die Kryptowährung? Was könnte den Kurs nochmal nachhaltig nach oben treiben? Oder sehen wir hier das Top für XRP?

Genau das schauen wir uns in diesem Video an: