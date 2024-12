Welcher Bitcoin-Kurs nach dem neuen Allzeithoch realistisch ist, warum Ethereum jetzt sein Comeback erlebt und was einem die Saisonalität über den Krypto-Markt verrät.

100.000 Euro: Nun ist Bitcoin auch in der zweitwichtigsten Fiatwährung sechsstellig. Das neue Allzeithoch beweist mal wieder: das Jahresende ist die beste Zeit für Krypto. Davon ausgehend ergibt sich sogar für den Dezember 2024 noch Kurspotential nach oben.

Ethereum Comeback und Altcoin Season

Der Blick auf die Mittelzuflüsse in die Ethereum ETFs stimmt mehr als optimistisch und auch die Hoffnung, dass Staking in den USA bei den ETFs erlaubt werden könnte, erhöht die Kursphantasie. Doch auch spezifische Krypto-Sektoren wie RWA oder DePIN versprechen in 2025 ein hohes Hype-Potential.