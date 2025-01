Zug ist einer der führenden Krypto-Standorte in Europa. Wie das dem kleinen Schweizer Kanton gelungen ist, seht ihr in der neuen Reportage.

Crypto Valley Zug: Darum ist die ‘Oase’ für Krypto in Europa so erfolgreich

Zug hat sich in den letzten Jahren als einer der führenden Standorte für die Krypto- und Blockchainindustrie etabliert. Die Region, oft als “Crypto Valley” bezeichnet, zieht mit ihrer innovationsfreundlichen Regulierung, niedrigen Steuersätzen und einer starken technologischen Infrastruktur Gründer und Investoren aus der ganzen Welt an. Organisationen wie die Ethereum Foundation oder Unternehmen wie die Bitcoin Suisse haben hier ihren Ursprung gefunden, und Zug war der erste Kanton, der Firmen erlaubte, Krypto-Assets offiziell zu nutzen – sogar für Steuerzahlungen.

Doch wie konnte eine so kleine Region eine so große internationale Bedeutung in der Krypto-Welt erlangen? Zug bietet nicht nur regulatorische Sicherheit, sondern auch ein Netzwerk von Experten, das den Standort nachhaltig stärkt.

Erfahre mehr über das Crypto Valley Zug und seine Erfolgsfaktoren in unserer Videoreportage unten! 👇