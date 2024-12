3 Strategien für ein erfolgreiches Krypto-Portfolio – angepasst an dein Budget

In den vergangenen Wochen ging es für den Krypto-Markt steil bergauf, kleinere Korrekturen einmal außen vor gelassen. Viele Investoren möchten am Bullrun partizipieren und machen sich Gedanken darüber, in welche Coins sie ihr Geld jetzt noch investieren sollen.

Mit Blick auf das kommende Jahr 2025 wurden insgesamt neun verschiedene Portfolios für jeden Anlegertyp erstellt. Wie unterschiedliche Investorentypen (konservativ, ausgewogen und spekulativ) für jeweils 1.000, 10.000 und 100.000 Euro ihr Kapital in Krypto anlegen können.

Alles Weitere erfahrt ihr im Video: