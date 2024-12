Bitcoin nimmt den historischen Meilenstein bei 100.000 US-Dollar. Das ist ein Paradigmenwechsel. So geht es jetzt weiter.

Bitcoin und die aufregendste Woche in der Krypto-Geschichte

Die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung fügt eine weitere Null hinzu und ist jetzt so viel wert wie ein Luxusauto. Kommt der jüngste Kursanstieg überraschend oder war er vorhersehbar? Droht gar eine Korrektur?

Tatsächlich stehen die Zeichen auf Party. Auch im kommenden Jahr ist mit Kursanstiegen zu rechnen. Eine bullishe US-Wahl, sinkende Zinsen und die volle Wucht des Halving-Effekts: Der Rückenwind könnte für Bitcoin aktuell kaum größer sein.

Unsere Podcaster David Scheider und Giacomo Maihofer erklären, wieso es nicht ungewöhnlich ist, dass Bitcoin 30 Prozent und mehr in einem Monat steigt – gehen aber auch auf die Risiken ein, die man jetzt kennen sollte. Außerdem stellt David Scheider seine These vor, wieso Bitcoin Wertparität mit Gold haben sollte. Wir empfehlen diese Folge auf unserem YouTube-Kanal zu schauen, da wir dieses Mal eine ganze Reihe an Charts mitgebracht haben.