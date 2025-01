Nur noch wenige Tage, dann wird Donald Trump als 47. Präsident der USA vereidigt. Der Republikaner hat Großes vor. Ein “Ende der Inflation” und Steuererleichterungen, die größte Abschiebewelle in der US-Geschichte”, ein Rückbau von Klima-Regulierungen und letztlich auch die Stärkung der Krypto-Industrie in den USA.

Und auch in seinem Kabinett schart er reihenweise Unterstützer der Szene um sich. Sie sollen ihm beim ambitionierten Ziel helfen, die USA zur “Krypto-Hauptstadt der Welt” zu machen.

Wir zeigen euch in diesem Video, wer diese Leute eigentlich sind, welche Positionen sie in Trumps Regierung einnehmen sollen und welchen Einfluss sie tatsächlich auf die Krypto-Industrie ausüben könnten: