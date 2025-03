Eben kämpfte der Bitcoin-Kurs noch ums Überleben und stürzte erstmals seit November unter 80.000 US-Dollar. Wenig später steht die Krypto-Leitwährung wieder oberhalb der 90.000er-Marke. Die Märkte unter Trump gleichen bisher einer Achterbahnfahrt.

Der US-Präsident betonte am Sonntag erneut sein Ziel, eine Krypto-Reserve für die USA einzurichten. Doch nicht nur Bitcoin, sondern auch die Altcoins Ethereum, Cardano, XRP und Solana sind dabei, was viele Fragen offenlässt. Wie leicht kann Trump dieses Vorhaben tatsächlich umsetzen? Der Krypto-Gipfel am 7. März könnte Aufschluss bringen.

Bis dahin hängen Bitcoin und Co. also wieder mal vom Wohlwollen des Präsidenten ab, wodurch das Momentum der aktuellen Markterholung ins Wanken gerät. Hat die Rallye kurze Beine?

Das besprechen wir in der heutigen Folge des Invest-Podcasts: