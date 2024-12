Abverkauf am Kryptomarkt. Bitcoin notiert 8 Prozent im Minus, Ethereum wird gar mit Minus 12 Prozent auf Tagessicht abgewatscht. Hintergrund ist ein Missverständnis um ein Bitcoin-Video von BlackRock sowie tendenziell restriktive Äußerungen der US-Notenbank.

Dennoch blicken unsere Podcaster David Scheider und Johannes MacSwayed optimistisch ins Jahr 2025. Niemals vorher in der Geschichte von Bitcoin gab es einen US-Präsidenten, der aktiv am Ausbau der Branche arbeiten will. Auch der Halving-Effekt sorgt am Markt für einen veritablen Angebotsschock. Verbunden mit der immensen Nachfrage nach institutionellen Bitcoin-Anlageprodukten muss man guter Dinge ins neue Jahr gehen.

Zwar hat Ethereum Bitcoin in 2024 unterperformt. Unser Ethereum-Experte Johannes MacSwayed sieht aber gute Chancen, dass Ether (ETH) in 2025 gegen Konkurrenten wie Solana (SOL) wieder Boden gut machen kann. Dabei helfen auch die mögliche Ether Staking ETFs, bei denen sich zusätzlich zum Kursgewinn auch eine Rendite erwirtschaften lässt.

Ist damit ein ETH-Kurs von 10.000 USD in 2025 möglich?